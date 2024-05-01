Синоптик Позднякова: самым теплым днем апреля в Москве стало 2-е

Самым теплым в Москве днем апреля было 2-е. Температура воздуха, зафиксированная на станции ВДНХ, достигла +23,2 градуса, рассказала в Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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