Гигантам готовить чемоданы? Путин дал поручение подготовить предложения о переезде госкомпаний из Москвы

Срок – до 1 октября 2024 года. Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ подготовить предложения о переезде головных офисов государственных компаний из Москвы в регионы основной деятельности, сообщила "Парламентская газета".
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