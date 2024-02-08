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Массовая драка произошла на складе Wildberries в Электростали

Массовая драка произошла на складе Wildberries в Электростали

РИАМО - 8 фев. Правоохранители выясняют обстоятельства драки, произошедшей минувшей ночью между работниками организации и охранниками в складском комплексе в Электростали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

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