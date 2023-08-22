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Мосбиржа запускает торги поставочными фьючерсами на акции пяти российских компаний

Мосбиржа с 22 августа запускает торги поставочными фьючерсами на акции пяти российских компаний. К торгам будут допущены контракты на акции: ПАО АНК "Башнефть", ПАО "Банк "Санкт-Петербург", ПАО "Московский Кредитный Банк", ПАО "КАМАЗ", ПАО "М.

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