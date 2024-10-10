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Депутат Госдумы Разворотнева: в РФ не хватает кладбищ и крематориев

Депутат Госдумы Разворотнева: в РФ не хватает кладбищ и крематориев

В России фиксирует серьезный дефицит кладбищ и крематориев — по количеству последних на одного человека страна значительно отстает от мировых стандартов и признана аутсайдером, заявила в интервью «Парламентской газете» зампред Комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

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