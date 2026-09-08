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Сәлимгәрәев Татарстанның Россия халыкларының мәдәни кодын ничек саклавы турында сөйләде

Сәлимгәрәев Татарстанның Россия халыкларының мәдәни кодын ничек саклавы турында сөйләде

Татарстан Россия халыкларының мәдәни һәм әдәби күптөрлелеген саклап калуда һәм тәкъдим итүдә мөһим роль уйный.

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