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Отмена Met Gala в честь Джона Гальяно — что говорят Алена Долецкая, Екатерина Мцитуридзе, Александр Перепелкин

Отмена Met Gala в честь Джона Гальяно — что говорят Алена Долецкая, Екатерина Мцитуридзе, Александр Перепелкин

Сенсация — добровольный отказ Джон Гальяно от проведения масштабной ретроспективы John Galliano: Horizons, которая должна была открыться в Метрополитен-музее в мае 2027 года.

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