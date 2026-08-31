Отмена Met Gala в честь Джона Гальяно — что говорят Алена Долецкая, Екатерина Мцитуридзе, Александр Перепелкин

Сенсация — добровольный отказ Джон Гальяно от проведения масштабной ретроспективы John Galliano: Horizons, которая должна была открыться в Метрополитен-музее в мае 2027 года.
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