Военное обозрение

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Новый российский самолет ЛМС-901 планируют оснастить парашютной системой безопасности

Новый российский самолет ЛМС-901 планируют оснастить парашютной системой безопасности

Недавно появилась информация о том, что перспективный российский самолет ЛМС-901, созданный для замены АН-2, планируют оснастить парашютной системой безопасности.

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