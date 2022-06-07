Новый российский самолет ЛМС-901 планируют оснастить парашютной системой безопасности

Недавно появилась информация о том, что перспективный российский самолет ЛМС-901, созданный для замены АН-2, планируют оснастить парашютной системой безопасности.
Популярные статьи
- Россия ограничила поставки неона за рубеж, что способно вызвать немалые проблемы при производстве полупроводников
- Спецназ Росгвардии уничтожил диверсионно-разведывательную группу нацбата «Кракен» в Харьковской области
- Глава МИД Индии - европейцам: Вы сами покупаете нефть и газ у России, а обвиняете нас
Свежие комментарии