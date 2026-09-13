Мигранты получили патенты, ни разу не вышли на работу — и 13 месяцев гуляли по России с чистыми документами, пока один ИНН не выдал чиновника

Мигранты платили за патенты, чтобы не работать: как четверо ставропольцев и один сотрудник муниципалитета создали 19 легальных призраков Четверо жителей Ставрополья целый год помогали иностранцам легально жить в России.
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Долой мигрантов! Очистим Россию от мигрантской нечисти и всякой мрази!
а сколько мигрантов на дачах..
Надо проверить законность получения гражданства РФ начиная с 1991 года. почему когда ловят коррупционера не проверяют ВСЕХ кто пользовался его услугами?
Пока нет жёсткого наказания за подобные преступления - все так и будет
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Нелегальное черножопое дерьмо совершает преступления (тяжкие и особо тяжкие) на территории РФ... Людей помогавшим им легализоваться на территории РФ надо привлекать за пособничество в совершении преступлений этими незаконными мигрантами, а не только по ст.322 УК РФ...!!!
И где обещанный ЕР» контроль за не легалами»?! Очередное бла- бла, когда в руки текут « рекой взятки»?!
Вопрос о строгости наказания за такие "операции" - это отдельная темам. Схемы фиктивного "трудоустройства" описаны, как и возможные последствия такой легализации пребывания мигранта.
Это ещё раз подчёркивает особую важность и своевременность перехода к "организованному набору трудовых мигрантов".
Конечно же с использованием баз данных, биометрии и т.д.
«Человеку срочно нужен ИНН, помоги, он хороший». Он помогал, не зная, что этот ИНН станет кирпичиком в системе фиктивного трудоустройства 19 иностранцев... интересно, а чиновник не видел что у "хорошие" люди сплошь и рядом из стран, которые сливают свои отходы в виде нелегалов, просто по имени и фамилии ? Деньги застлали и совесть и разум. Нашел "эльдорадо" себе в карман. Судить, тварь и заставить отработать халявные деньги в пользу государства
Зачем все схемы подробно описали. В следующий раз мигранты это учтут и тогда их вообще будет сложно отследить
"...Человек с действующим патентом может снимать жильё, открывать банковские счета, перемещаться между регионами, регистрировать транспорт, получать медицинскую помощь. ..."
Сами и объяснили в чём проблема.
Пришла проверка к "работодателю" без предварительных уведомлений - у него работают люди с патентами выданными на другого работодателя, значит административка и соответственно депортация для мигрантов и реальный штраф в пару-тройку лямов за каждого мигранта работающего не по патенту данного работодателя, и тому кто помог получить патент выдав подписанный договор (копия в конторе которая оформляла патент).
Все решаемо, при желании.
А у российских чиновников такого желания просто нет, потому как свои карманы ближе к телу...