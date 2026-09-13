Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Мигранты получили патенты, ни разу не вышли на работу — и 13 месяцев гуляли по России с чистыми документами, пока один ИНН не выдал чиновника

Мигранты получили патенты, ни разу не вышли на работу — и 13 месяцев гуляли по России с чистыми документами, пока один ИНН не выдал чиновника

Мигранты платили за патенты, чтобы не работать: как четверо ставропольцев и один сотрудник муниципалитета создали 19 легальных призраков Четверо жителей Ставрополья целый год помогали иностранцам легально жить в России.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!


Нелегальное черножопое дерьмо совершает преступления (тяжкие и особо тяжкие) на территории РФ... Людей помогавшим им легализоваться на территории РФ надо привлекать за пособничество в совершении преступлений этими незаконными мигрантами, а не только по ст.322 УК РФ...!!!

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Вопрос о строгости наказания за такие "операции" - это отдельная темам. Схемы фиктивного "трудоустройства" описаны, как и возможные последствия такой легализации пребывания мигранта.
Это ещё раз подчёркивает особую важность и своевременность перехода к "организованному набору трудовых мигрантов".
Конечно же с использованием баз данных, биометрии и т.д.

Профиль пользователя Стэйси
Стэйси

«Человеку срочно нужен ИНН, помоги, он хороший». Он помогал, не зная, что этот ИНН станет кирпичиком в системе фиктивного трудоустройства 19 иностранцев... интересно, а чиновник не видел что у "хорошие" люди сплошь и рядом из стран, которые сливают свои отходы в виде нелегалов, просто по имени и фамилии ? Деньги застлали и совесть и разум. Нашел "эльдорадо"  себе в карман. Судить, тварь и заставить отработать халявные деньги  в пользу государства

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

"...Человек с действующим патентом может снимать жильё, открывать банковские счета, перемещаться между регионами, регистрировать транспорт, получать медицинскую помощь. ..."

Сами и объяснили в чём проблема.
Пришла проверка к "работодателю" без предварительных уведомлений - у него работают люди с патентами выданными на другого работодателя, значит административка и соответственно депортация для мигрантов и реальный штраф в пару-тройку лямов за каждого мигранта работающего не по патенту данного работодателя, и тому кто помог получить патент выдав подписанный договор (копия в конторе которая оформляла патент).
Все решаемо, при желании.
А у российских чиновников такого желания просто нет, потому как свои карманы ближе к телу...