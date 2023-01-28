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Прозрение Запада: Хазин предсказал стирание Украины с политической карты мира

Прозрение Запада: Хазин предсказал стирание Украины с политической карты мира

Принятие Западом новой реальности приведет к исчезновению Украины как государства. Такой точки зрения придерживается экономист Михаил Хазин.

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