Killer Klowns from Outer Space: The Game обзавелась датой релиза Асимметричная многопользова...

Killer Klowns from Outer Space: The Game обзавелась датой релизаАсимметричная многопользовательская онлайн-игра “три против семи” Killer Klowns from Outer Space: The Game выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 4 июня, объявили издатель и разработчик illFonic и разработчик Teravision Games.
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