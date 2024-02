Killer Klowns from Outer Space: The Game обзавелась датой релиза Асимметричная многопользова...

Killer Klowns from Outer Space: The Game обзавелась датой релизаАсимметричная многопользовательская онлайн-игра “три против семи” Killer Klowns from Outer Space: The Game выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 4 июня, объявили издатель и разработчик illFonic и разработчик Teravision Games.