Психологи Департамента ГОЧСиПБ рассказали о работе на происшествиях и участии в подготовке пожарных и спасателей

22 ноября в России отмечается День психолога. Об особенностях работы с огнеборцами и спасателями, ценностных ориентирах и увлечениях рассказали психологи столичного Пожарно-спасательного центра, Системы 112 и учебного центра ГО и ЧС Москвы.