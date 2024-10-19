ДТП на Стрелецком спуске с участием двух легковых автомобилей

ДТП на Стрелецком спуске с участием двух легковых автомобилейПо предварительным данным, сегодня в 08 часов 50 минут в районе дома № 1А на Стрелецком спуске 39-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen, не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала безопасную скорость для движения, на закруглении проезжей части не с.