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ДТП на Стрелецком спуске с участием двух легковых автомобилей

ДТП на Стрелецком спуске с участием двух легковых автомобилей

ДТП на Стрелецком спуске с участием двух легковых автомобилейПо предварительным данным, сегодня в 08 часов 50 минут в районе дома № 1А на Стрелецком спуске 39-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen, не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала безопасную скорость для движения, на закруглении проезжей части не с.

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