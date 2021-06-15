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Эксперты назвали признаки того, что вирус COVID-19 создан в лаборатории

Эксперты назвали признаки того, что вирус COVID-19 создан в лаборатории

Специалисты поясняют, что COVID-19 обладает такими свойствами, которые в природе развиться не могут. На нем имплантированы в избыточном количестве «шипы» или «присоски», имеющие отрицательный заряд.

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