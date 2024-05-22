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Стамбул-2 исключён. Похабного мира точно не будет

Стамбул-2 исключён. Похабного мира точно не будет

Чем сильнее становится Россия, тем громче раздаются разговоры на Западе о том, что режиму Зе неплохо было бы "замириться" с Кремлём, по-тихому слить освобождённые нами территории и "спокойно" продолжать курс на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры, шаг за шагом, постепенно преодолевая размытые "красные линии".

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Комментарии
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Natalija Osminina
Если Путин и Лавров говорят о &quot;необходимости новых переговоров, база для которых уже есть - это Стамбульские&quot;, то с какой стати по мнению автора Стамбул-2 исключён? И почему он уверен, что тот наверняка станет &quot;похабным миром&quot;?? В голове какой-то бред - вот и  вываливают его в статьях.  Естественно, будут новые мирные переговоры. И это не Швейцарские)) Все последующие  переговоры с США Путин хочет свести к выполнению ими требований своего  декабрьского &quot;неультиматума&quot; об отведении НАТО от западных  границ России. В тех требованиях были пункты: 1 Украина вне НАТО 2. отвести НАТО на состояние 1977 года. 3. ДСНВ. В первых Стамбульских из-за начала СВО  к пункту 1. Украина вне НАТО добавился  пункт о ЛДНР, но сторговались только на принадлежности ихз к России по  границе военных действий. В будущих &quot;Стамбульских&quot; кроме 1. Украина вне НАТО  появятся у.принадлежность к России 4 -х областей и 3. отвод НАТО из Восточной Европы на состояние 1990-го года.
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