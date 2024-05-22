Стамбул-2 исключён. Похабного мира точно не будет

Natalija Osminina

Если Путин и Лавров говорят о "необходимости новых переговоров, база для которых уже есть - это Стамбульские", то с какой стати по мнению автора Стамбул-2 исключён? И почему он уверен, что тот наверняка станет "похабным миром"?? В голове какой-то бред - вот и вываливают его в статьях. Естественно, будут новые мирные переговоры. И это не Швейцарские)) Все последующие переговоры с США Путин хочет свести к выполнению ими требований своего декабрьского "неультиматума" об отведении НАТО от западных границ России. В тех требованиях были пункты: 1 Украина вне НАТО 2. отвести НАТО на состояние 1977 года. 3. ДСНВ. В первых Стамбульских из-за начала СВО к пункту 1. Украина вне НАТО добавился пункт о ЛДНР, но сторговались только на принадлежности ихз к России по границе военных действий. В будущих "Стамбульских" кроме 1. Украина вне НАТО появятся у.принадлежность к России 4 -х областей и 3. отвод НАТО из Восточной Европы на состояние 1990-го года.