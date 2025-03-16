Новые военные поставки США: Бомбы GLSDB заменяют ATACMS для Киева Ирэн ОрлонскаяВашингтон возобновляет поставки оружия для Украины, однако вместо тактических ракет ATACMS Киев получит новые высокоточные реактивные снаряды GLSDB.
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