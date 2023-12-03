Жители Китая стали в несколько раз чаще посещать Россию

До пандемии китайские туристы были лидерами по потреблению среди иностранцев, посещающих Россию.За первые девять месяцев этого года поток китайских туристов в Россию резко вырос: их стало на 100 000 больше, чем в прошлом году.
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