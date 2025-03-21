Срочно! ВСУ подорвали «Суджу»: вокруг километровое зарево

По данным военных источников, причиной пожара стал удар со стороны украинских сил. Через данную станцию проходит магистральный газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, обеспечивавший транзит российского газа в страны Европейского союза через территорию Украины.
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