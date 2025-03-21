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  • Гоша Веверсис
    уже не поступает.(наверное).Срочно! ВСУ подор...
  • Grandad
    Разве газ еще поступает через Украину в Европу?Срочно! ВСУ подор...
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Срочно! ВСУ подорвали «Суджу»: вокруг километровое зарево

Срочно! ВСУ подорвали «Суджу»: вокруг километровое зарево

По данным военных источников, причиной пожара стал удар со стороны украинских сил. Через данную станцию проходит магистральный газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, обеспечивавший транзит российского газа в страны Европейского союза через территорию Украины.

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Комментарии
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Grandad
Разве газ еще поступает через Украину в Европу?
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22 час.
Гоша Веверсис
уже не поступает.(наверное).
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16 час.
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