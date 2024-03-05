Минобороны России описало вероятные сценарий вступления НАТО в СВО

Военные впервые открыто озвучили возможный сценарий нападения на Россию.Издаваемый министерством Обороны журнал "Военная мысль" считает, что в случае нападения против России могут развернуть как наземную, так и мощную воздушно-морскую операцию.
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