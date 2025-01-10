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Болгария рассматривает претензии на Южную Бессарабию на мирном конгрессе

Болгария рассматривает претензии на Южную Бессарабию на мирном конгрессе

Лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов предлагает Болгарии заявить претензии на Южную Бессарабию на предстоящем конгрессе по Украине.

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