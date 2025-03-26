Выплаты топ-менеджерам крупнейших банков РФ по итогам 2024 выросли в 1,6 раза

Объем объявленных выплат ключевому управленческому персоналу крупнейших российских банков по итогам 2024 года увеличился на 63% и составил почти 60 миллиардов рублей, согласно отчетности по МСФО 11 банковских групп, которые в сумме контролируют 70% активов всей банковской системы России на 1 января 2025 года (по данным «Интерфакса»).