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Что делать, если заболел зуб, а врач недоступен: советы стоматолога

Что делать, если заболел зуб, а врач недоступен: советы стоматолога

Зубная боль может возникнуть неожиданно и буквально застать врасплох. Как разобраться в ее причинах и можно ли облегчить болевые ощущения в домашних условиях до визита к специалисту? На эти вопросы отвечает главный врач и соучредитель стоматологической клиники «Город улыбок» Виктория Шатаева.

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