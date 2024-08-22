Что делать, если заболел зуб, а врач недоступен: советы стоматолога

Зубная боль может возникнуть неожиданно и буквально застать врасплох. Как разобраться в ее причинах и можно ли облегчить болевые ощущения в домашних условиях до визита к специалисту? На эти вопросы отвечает главный врач и соучредитель стоматологической клиники «Город улыбок» Виктория Шатаева.