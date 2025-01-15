Группа Swanky Tunes записала видеообращение к землякам в связи со случаями мошенничества

«Хотим поговорить об очень серьёзных вещах». Запись призыва распространили смоленские силовики Музыканты именитой смоленской группы Swanky Tunes подготовили видеообращение к землякам в связи с набирающими обороты телефонными и интернет-мошенничествами против рядовых граждан.
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