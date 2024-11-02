Мэрия Екатеринбурга: водители общественного транспорта могут получать до 134 тысяч рублей

Администрация Екатеринбурга указала на увеличение численности сотрудников ЕМУП «Гортранс». Причиной сложившейся ситуации стало улучшение условий труда, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
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