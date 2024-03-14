Источник: Абаскаль настаивал на присутствии Промеса на сборах в ОАЭ

Гильермо Абаскаль был одним из инициаторов выезда Квинси Промеса за пределы России. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль активно продвигал идею и настаивал на необходимости пребывания форварда команды Квинси Промеса на сборах в ОАЭ, сообщает канал «Дай ударить» в «Телеграм» со ссылкой на источники.