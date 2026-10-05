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Царьград

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Николай Зенченко раскрыл одну из гипотез происхождения шаровых молний

Николай Зенченко раскрыл одну из гипотез происхождения шаровых молний

Старший преподаватель РТУ МИРЭА Николай Зенченко рассказал об одной из гипотез происхождения шаровых молний: испарение грунта при ударе молнии.

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