Концерн BMW отказался предоставлять авто для председателя ландтага от АдГ. Партия пытается получить его от Илона Маска

Новый глава ландтага (парламента) немецкой земли Саксонии-Анхальт Тобиас Рауш, который является представителем партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), остался без служебной машины отечественной марки BMW.
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