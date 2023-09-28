В ФАС рассказали, как сельские жители будут платить за электроэнергию

Сейчас за электроэнергию россияне платят по разным тарифам. Сумма в квитанции за этот ресурс зависит от региона и места проживания: город или деревня, а также времени суток, оснащения жилья, то есть пользуются ли там газовыми или электроплитами, и других факторов.