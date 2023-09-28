Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

936 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элви Эс
    да, овечья шерсть российского производства очень колючая. И хорошо бы обратить внимание на  производство или закупку ...Яцкин назвал саму...
  • Антон Селиванов
    Встреча ради встречи, кому она нужна?Госсекретарь США ...
  • Андрей Владимирович
    Да, болот много у нас в стране, выдадут, люди их в порядок приведут, дорогу за свой счёт построят, а эти слуги народа...Семьям «со стажем...

В ФАС рассказали, как сельские жители будут платить за электроэнергию

В ФАС рассказали, как сельские жители будут платить за электроэнергию

Сейчас за электроэнергию россияне платят по разным тарифам. Сумма в квитанции за этот ресурс зависит от региона и места проживания: город или деревня, а также времени суток, оснащения жилья, то есть пользуются ли там газовыми или электроплитами, и других факторов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх