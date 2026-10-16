Некоторые продукты принято мыть перед приготовлением, однако вода не всегда помогает, а иногда даже вредит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев опублико...
- Минобороны: росси...
- Дмитриев назвал н...
Это эксперты установили на переменке между чтением и арифметикой? Только дебил будет советовать не мыть мясо, которое до этого сначала валялось тушами на полу складов-морозилен, потом попало нанечищенную неделями плаху рубщика, затем лежало на непонятно когда последний раз мытой витрине... И все только потому, что бактерии пасползутся по раковине? Очередное осеннее обострение...