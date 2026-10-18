Семейная ипотека в России с октября 2026 года: новые ставки, условия и риски для заёмщиков Елена ГалицкаяС 1 октября 2026 года семейная ипотека в России работает по новым правилам.
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