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Военно-политическое обозрение

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Польша. Прибалтика. Скандинавия. Не сотрутся ли США о земную ось?

Польша. Прибалтика. Скандинавия. Не сотрутся ли США о земную ось?

На днях заместитель начальника командования материально-технического обеспечения сухопутных войск США генерал-лейтенант Крис Мохан рассказал о планах размещения запасов для американской дивизии вблизи Полярного круга.

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