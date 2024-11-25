Владимир Якушев оценил реализацию проектов «Единой России» в Пермском крае

МОСКВА, 25 ноября, ФедералПресс. На встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным врио секретаря Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев обсудил актуальные задачи, стоящие перед партийным отделением региона.
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