Сенатор Джабаров: Киев пытается поддержать огонь войны, массово атакуя БПЛА

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ВСУ массово атакуют российские регионы дронами, чтобы "поддерживать огонь войны" и не садиться за стол переговоров.
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