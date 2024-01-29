Россия освободила значительные территории Украины

Юго-восточнее Купянска в Харьковской области Вооруженные силы России заняли порядка 40 квадратных километров в ходе развивающегося прорыва ротных тактических групп 47-й дивизии и 1-й танковой армии в треугольнике Крахмальное-Табаевка-Котляровка.
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