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Россия освободила значительные территории Украины

Юго-восточнее Купянска в Харьковской области Вооруженные силы России заняли порядка 40 квадратных километров в ходе развивающегося прорыва ротных тактических групп 47-й дивизии и 1-й танковой армии в треугольнике Крахмальное-Табаевка-Котляровка.

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