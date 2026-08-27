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Вот история

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Почему системные заказчики становятся опорой промышленности в кризис

Почему системные заказчики становятся опорой промышленности в кризис

Российская промышленность переживает один из самых непростых периодов за последние годы. Базовый сектор экономики, формирующий значительную долю ВВП и обеспечивающий экспортный потенциал, столкнулся с целым комплексом вызовов: геополитическая турбулентность, санкционные ограничения, высокая стоимость заёмного капитала и рост производственных издержек.

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