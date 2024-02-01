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Жителей Поморья приглашают к участию в конкурсе многодетных семей

Жителей Поморья приглашают к участию в конкурсе многодетных семей

Проект «Многодетная семья» направлен на формирование позитивного образа многодетных семей.Основными мероприятиями конкурса станут форум семей «Многодетная Россия» и спортивный фестиваль «Здоровая семья — сильная Россия».

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