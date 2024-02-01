Жителей Поморья приглашают к участию в конкурсе многодетных семей

Проект «Многодетная семья» направлен на формирование позитивного образа многодетных семей.Основными мероприятиями конкурса станут форум семей «Многодетная Россия» и спортивный фестиваль «Здоровая семья — сильная Россия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии