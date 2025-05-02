Охранникам разрешили открывать огонь по беспилотникам

В России вступил в силу новый закон, предоставляющий сотрудникам ведомственной охраны право применять огнестрельное оружие, физическую силу, а также специальные средства для противодействия БПЛА, представляющим угрозу для безопасности охраняемых объектов.
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