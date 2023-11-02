Последнее полнолуние и новолуние осени: как в ноябре они повлияют на ваш знак зодиака Алёна ЮрьеваВ ноябре 2023 года звезды приготовили для каждого знака зодиака уникальный опыт, подчеркивая особенности и характер каждого из них.