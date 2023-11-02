Последнее полнолуние и новолуние осени: как в ноябре они повлияют на ваш знак зодиака Алёна ЮрьеваВ ноябре 2023 года звезды приготовили для каждого знака зодиака уникальный опыт, подчеркивая особенности и характер каждого из них.
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