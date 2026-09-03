В Челябинской области за полгода осудили 19 причастных к терроризму

ЧЕЛЯБИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Суды в Челябинской области за шесть месяцев этого года вынесли обвинительные приговоры в отношении 19 выявленных управлением ФСБ России по региону лиц, причастных к терроризму и экстремизму.
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