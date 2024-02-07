Продюсер Дзюник посоветовал «отмененным» артистам дать концерты в госпиталях

Оскандалившиеся после «голой» вечеринки Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие артисты могут вновь вернуться на сцену, но для этого они должны выступить в зоне СВО или в госпиталях для раненых бойцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии