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«Ужасающая ошибка!» Этери Тутберидзе высказалась об отстранении россиян

«Ужасающая ошибка!» Этери Тутберидзе высказалась об отстранении россиян

Тренер разочарована, что спорт смешали с политикой. Этери Тутберидзе Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЭтери Тутберидзе много месяцев молчала и особо никак не реагировала на то, что её спортсмены не были допущены до соревнований мирового уровня.

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