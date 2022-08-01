«Ужасающая ошибка!» Этери Тутберидзе высказалась об отстранении россиян

Тренер разочарована, что спорт смешали с политикой. Этери Тутберидзе Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЭтери Тутберидзе много месяцев молчала и особо никак не реагировала на то, что её спортсмены не были допущены до соревнований мирового уровня.