«Увеличить среднее число детей до 4-5 не получится». России подписали приговор

Владимир Бурцев

Обеспечьте материально семью деньгами и пусть подпишут контракт, что семья обязуются родить 4-5 детей. Никакой женщины работы кроме в семье. В помощь в семью ещё одну женщину, которая не может выйти замуж, а детей хочет, может и надо рожать- платите, а мужику усиленное питание, работа по состоянию здоровья- пусть старается. Всё получается и хватает сил, так третью жену в помощь первым двум- сами разберутся- государство должно одевать, кормить и помогать если нужен прирост. Главное, Никто не будет бегать налево, это если мужики разойдутся, что бы хватало денег и женщин. Что за проблема. Побольше автобусов , что бы детей возить в школу, садиков почти не надо, противозачаточных сократить выпуск- по назначению, народ делом займется- не будет шастать по барам и иным гнусным заведением, а в последствии жизнь подскажет, что ещё надо- Москва не сразу строилась. Родина скажет надо- примем к исполнению. P.S.За три-четыре года вся страна будет в детях, главное, что бы врачи успевали роды принимать.