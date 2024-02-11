Страна и люди
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Страна и люди

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«Увеличить среднее число детей до 4-5 не получится». России подписали приговор

«Увеличить среднее число детей до 4-5 не получится». России подписали приговор

С одной стороны, это частное мнение конкретного человека, но с другой – это мнение директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марины Храмовой.

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Комментарии
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Владимир Бурцев
Обеспечьте материально семью деньгами и пусть подпишут контракт, что семья обязуются родить 4-5 детей. Никакой женщины работы кроме в семье. В помощь в семью ещё одну женщину, которая не может выйти замуж, а детей хочет, может и надо рожать- платите, а мужику усиленное питание, работа по состоянию здоровья- пусть старается. Всё получается и хватает сил, так третью жену в помощь первым двум- сами разберутся- государство должно одевать, кормить и помогать если нужен прирост. Главное,  Никто не будет бегать налево, это если мужики разойдутся, что бы хватало денег и женщин. Что за проблема. Побольше автобусов , что бы детей возить в школу, садиков почти не надо, противозачаточных сократить выпуск- по назначению, народ делом займется- не будет шастать по барам и иным гнусным заведением, а в последствии жизнь подскажет, что ещё надо- Москва не сразу строилась. Родина скажет надо- примем к исполнению. P.S.За три-четыре года вся страна будет в детях, главное, что бы врачи успевали роды принимать.
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15 час.
Владимир Бурцев
Поддержите проект- не дайте загубить!- дети это наше бедующее!
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15 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Это то о чем написал в своем коменте выше.
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13 час.

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