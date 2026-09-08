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Регионы России

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TelecomDaily оценило скорость мобильного интернета крупных операторов в Москве

TelecomDaily оценило скорость мобильного интернета крупных операторов в Москве

Агентство TelecomDaily провело исследование мобильных сетей МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2 в 21 современном жилом комплексе Москвы.

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