Мерц призвал сократить многолетний бюджет ЕС на сотни миллиардов евро

Глава немецкого правительства Фридрих Мерц считает, что объем нового долгосрочного бюджета Евросоюза на период 2028–2034 годов должен быть уменьшен на несколько сотен миллиардов евро относительно того уровня, который предложила Европейская комиссия.
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