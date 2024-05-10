Политолог Дудаков: Американцы зависят от российского урана

Малек Дудаков, политолог-американист, высказал своё мнение обращении компании Centrus к властям США с просьбой продолжить закупки у России обогащённого урана в интересах атомной отрасли Соединённых Штатов.
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