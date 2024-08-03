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Арбитр ОИ-2024 Калинин: «Когда говорят, что на Сену потратили 1,4 млрд евро и река все равно грязная, я смеюсь. На очистку Волги потратили куда больше»

Россиянин Алексей Калинин работает судьей на Играх-2024 в Париже. Он высказался о проведении соревнований в реке Сене, которую очищали перед началом Игр из-за высокого уровня загрязнения.

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