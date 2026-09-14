ДНИ
ДНИШОУ-БИЗНЕСПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯНОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДНИ

89 207 подписчиков

Депутат Чаплин предупредил арендаторов о риске отключения ЖКУ из-за чужих долгов

Депутат Чаплин предупредил арендаторов о риске отключения ЖКУ из-за чужих долгов

По его словам, при долге более чем за два месяца исполнитель сначала направляет предупреждение и дает 20 дней на погашение.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым