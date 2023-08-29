Цена независимости Украины – больше половины населения

Украина вернулась к цифрам 1922 года. Во всяком случае по количеству населения. За годы Великой Отечественной войны Незалежная потеряла меньше, чем с 2014 по 2023 год — за годы расцвета нацистской бандеромании.
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