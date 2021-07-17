Комитет Европарламента заранее предложил не признавать итоги выборов в Госдуму

Темы дняПолитикаКомитет Европарламента заранее предложил не признавать итоги выборов в Госдуму Кроме того, депутаты ЕП предложили Евросоюзу принять стратегию стимулирования в России либеральной демократии.Вернуться к статье3317НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевКомитет Европарламента играет на настроениях россиян. Это политическое мошенничество и вмешательство во внутренние дела суверенного государства.Aleksandr Valerevich BogomolovИнтересно! Сами кричат что Россия вмешивается во все их дела то тогда кто же лезит в наши? Наверно тоже Россия? Как то не стыковочка. Россия лезет в Россию? Видно от жары они там совсем ни чего не соображают. Нам плевать на их не признание. Мы проводим выборы не у них а у себя. В своей стране,на своей территории.и пускай они там захлёбываются в своём визги. Да и вообще то не пора ли нам перестать заглядываться на этот Европарламент, да вообще на запад. Они пускай живут по своим законам а мы по своим. Когда начинаешь туда посматривать и волос от туда всякую гадость , хорошего ни чего не получаетсяНКНиколай КраснопольскийА почему собственно мы ОБЯЗАНЫ придерживаться "демократических принципов и международных норм" сформированных неизвестно кем? У нас есть СВОИ.Сергей СидоровХамское вмешательство во внутренние дела России. Отвечать надо без всякой скромности. Хамье понимает только ответное хамство.ЕЛена СтовберНужно , после ТАКОГО ХАМСТВА....просто ВЫЙТИ из ПАСЕ, ОБСЕ...и т.п. и ЛИШИТЬ их средств, которыми ОНИ и собираются возбуждать наших либералов....Вообще-то как-то странно....раньше РЭВОЛЮЦИОНЭРЫ боролись с властью Империи по идеологическим УБЕЖДЕНИЯМ...а теперь ....ТОЛЬКО ЗА ДЕНЬГИ...из-за бугра..??!!! НОНСЕНС либеральный !...И за бугром ПОНИМАЮТ, что БЕЗ ДОТАЦИЙ ....НИКТО, НИЧЕГО делать НЕ БУДЕТ...т.к. в основном либералы....просто МОШЕННИКИ...с бездонными КАРМАНАМИ....MMMiner MarkovА не показать им всем фигуру из трех пальцев...NNataУ России во все времена был свой собственный путь развития. И не им не раз битым из-за их наглости и подлости диктовать ей свои принципы.Слишком долго засматриваются на их реакции на наши дела. Пора поставить их на их место. Перестать кормить все их организации российскими деньгами - они загнутся как только кормушка закроется.mark nikitinmark nikitinсергей кочегаровНу всё, допрыгались. А баба Я...(бля) Брюссель против!!! А он такой этот Брюссель, с ним шутить нельзя, с ним не шутить его послать надо, ну как у нас могут, а дорогу он найдёт, недаром в нём (в ЕП этом) одни гомики и разные радужные непотребности обосновались. Найдёт и пойдёт куда послали, и без нарушения демократических принципов и аморальных Западных норм. А на Восток им соваться не хрена, Восток - дело тонкое, Брюссюша!Так будетзавести угловное дело на каждого проголосовавшего гейропейца о не признании выборов в ГД, отловить и посадить за решетку как опаснейшего преступника, на цепь, лет на 50. Это НОРМАЛЬНО. Пидоры распоясались в конец.Альбина КолесниковаСволочи вам какое дело до наших выборов? Идите вы туда где Макар телят не пас.Леонид АлексеевМля,а я так расстроился,что европедерасты не признают выборы!Вот сижу и заливаюсь прям слезами!!Да это можно было заранее предсказать:ведь главного российского европедераста Лёху Навального явно не выпустят из ИТЛ...ЮрийВЫШЛИ РАНЬШЕ ИЗ СОСТАВА .И НЕЧЕГО БЫЛО ВОЗВРАЩАТЬСЯ.ПОСМОТРИТЕ НА ХОЛЁНУЮ РОЖ ЛИЦО Толстого. ЕМУ ВОЛЬГОТНО ТАМ ОТИРАТЬСЯ. КАК УЖЕ НАДОЕЛИ УРАПАТРИОТЫ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЧЁТ.ЕЛена СтовберВы из статьи о преднамеренном попрании НАШИХ ПРАВ нашли ВИНОВНИКА ЭТОГО БАРДАКА в ЕП...??? ...Вы - молодец....УБЕРЁМ Петра Толстого и посадим туда наваляльного....Вот -то будет -ХОРОШО ! ..и СРАЗУ же ВСЁ встанет на свои места....и демократия...и либералы и ЛГБТ...ВСЕ будут рады....Но если Правительство РЕШИТ ...ПРЕКРАТИТЬ наши отношения через ПАСЕ, ОБСЕ и пр..... думаю многие поддержат...хотя ЭТО- пока , ЕДИНСТВЕННЫЕ площадки для того, чтобы ВЫСКАЗАТЬ Н А Ш У...ПОЗИЦИЮ по любому вопросу.!!!БОБорис ОсиповЕЛена Стовбер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но.....им этого НЕ ПОНЯТЬ !!!ЕЛена СтовберА ВООБЩЕ-то уже ПОРА спросить ЕП....НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ...ОНИ....РЕШАЮТ ; КАК НАМ ЖИТЬ...???!..А ЕСЛИ МЫ - спросим ИХ ...ПОЧЕМУ ЛГБТ ..ДЛЯ НИХ священны ??? НЕ в силу ли повального РАЗВРАТА, ПОЧЕМУ - наши ЛИБЕРАЛЫ для них -ОСНОВА...БОРЬБЫ с РОССИЕЙ...ПОЧЕМУ ИМ - НЕ НРАВИТСЯ то, что ДЕЛАЕТСЯ у нас в РОССИИ...И ТАК ли уж плохо у нас ...в РОССИИ.???!!!Александр КлишинТолстой видимо привезет больше денег.Маринаа вы, кроме денежных знаков, хоть что-то различаете? или у вас в глазах только знак бакса, остальное не интересно?Татьяна БраунИм еще не отвыкнуть от того, что ситуация 90-х ушла, и не дают копаться в делах страны, как это было.USUri StrukowА по кому сатанистский запад судит о России. Не по ворам ли, которые швыряются деньгами, скупают самые дорогие яхты, тачки, недвижимость и прочее. Не по нашим ли депутатам с двойным гражданством и недвижимостью ТАМ. Не по их ли выродкам в самых дорогих частных школах, университетах и курортах. Все они не просто швыряются деньгами, а еще демонстрируют свою ненависть к России. Ведь это просто место, которое они грабят, а жить здесь не собираются. Поэтому и не нужны им пенсии российские, не нужно здравоохранение, не нужно образование. Это просто пустая трата ИХ денег, которые лучше украсть и вывести в оффшоры. Именно они и формируют мнение сатанистов о России и людях. Именно поэтому там считают, что ухудшая санкциями жизнь россиян можно заставить народ взяться за вилы. А посмотрите на наших деятелей и их отношение к Крыму. Если Грефы откровенные предатели интересов России, то что говорить про западных сатанистов. Конечно они думают, что могут дожать и Крым мы отдадим пиндосам. Везде быдло, дегенераты и мрази. И именно они определяют, как к нам относятся на западе. Причем многие из них натуральные пидорасы и на западе это не скрывают, ведь для них главные ценности- сатанистские. Поэтому и это тоже нам навязывают. Они считают, что в окружении Путина почти нет патриотов России. И если убрать Путина, то и Россию можно будет дожать.Елена Мамоновапусть не лезут не в своё делоmark kapustinГеннадий РязановО боже , да в сумасшедшем доме валенки СЕКСУЮТ ,А У НИХ В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ , А ТОЧНЕЕ В ДУРДОМЕ - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.Валерий ПашнинВсе наши враги и недруги готовятся, чтобы нагадить России. Будем бдительны. Нам не впервой отражажать их атаки.Гаражный кооператив ЛАДАЕсли подобные действия совершаются на самом деле в Европейском Парламенте, то там полные дебилы сидят! В России, к этой своре идиотов, резко отрицательное отношение и после подобных заявлений резко растет численность "За" - тех, против кого выступает ЕП. Точно - полные дебилы сидят в Брюсселе!!!!Павел Тесленкоправильно, у нас в России пидоров во власть не избирают,да и плевать на отребье западное.Неужели они до такой степени оскотинились что сами не понимают что стали гоями?YPYuriy PintelinОни додемократятся, что скоро будут проситься на ПМЖ в Сибири, потому что просрут Европу черножопым.Виктор ШамшуринВообще всё это б......во с ЕП, ЕСПЧ и прочей дребеденью надо прекращать. Господа, которые рулят Россией, у вас чувство собственного достоинства ЕСТЬ? Доколе вас будут мордой в грязи елозить? Смотреть противно. Вы представляете Великий народ. А вас какие то моськи учат. Стыдно, господа!виктор ВАКа где текст документа ...RРRakhmatovacsp РахматоваВот будет здорово! Когда гейропейцам приспичит обратиться к России, - говорить будут со стенами своего парламента! Пусть их стенания стены слушают! Если в России выборы не признаны Европой, то, значит, и обращаться никто из Европы будет к России, ибо - не к кому! Пусть посидят без России, потерпят ещё больше убытков, подсчитают свои потери, а потом - в ООН - перед всеми государствами мира, - обязательно пусть принесут громогласные - перед Россией - извинения! И, если Россия простит, то можно будет говорить о дальнейшем сотрудничестве. Не извинятся и не признают наши выборы состоявшимися, - пошли все вон! К Украине! Вот с ней и пусть резвятся. а от России - вон!Татьяна Браун"...проведенными с нарушением демократических принципов и международных норм...»=== Огласите, пожалуйста, господа европарламентеры, предварительный список нарушений! Наверное, основными будут: нет в составе чернокожих, представителей сексменшинств, парламентарии состоят в традиционных браках, либерастов маловато....Комментировать
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