❗️⚡️Нужный для России результат СВО - устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности страны — Путин https://t.
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❗️⚡️Нужный для России результат СВО - устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности страны — Путин https://t.